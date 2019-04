Kate Hudson: So wild war ihr 40. und halb Hollywood war dabei

Sonntag, 21. April 2019 19:57 Uhr

Niemand kann besser eine Party schmeißen als Kate Hudson und wenn die Schauspielerin zur Sause ruft, dann kommt halb Hollywood, um mit ihr ihren runden Geburtstag zu feiern.

Die Schauspielerin feierte am Freitagabend ihren 40. Geburtstag und bewirtete Familie und berühmte Freunde in ihrem Haus. Die ganze Nacht wurde wild gefeiert, gut gegessen und auch gleich mal dem 4/20-Day gedacht (ein ins Leben gerufener Tag, an dem die Liebe und Offenheit zu Cannabis zelebriert wird).

Zu den Geburtstags-Feierlichkeiten von Kate Hudson gehörte eine hochkarätig besetzte Gästeliste, darunter Leonardo DiCaprio, Johnny Knoxville, Reese Witherspoon, Sara Foster, Erin Foster, Katy Perry, Orlando Bloom und viele mehr.

Neben selbstgemachter Pizza gab es auch einige Leckereien, die mit Cannabis versetzt waren – exklusiv hergestellt von der Süßwaren-Firma Kiva Confections.

Goldie Hawn leckt Torte von ihren Fingern

Hudsons Mutter Goldie Hawn (die immer noch mit ihrer langjährigen Liebe Kurt Russell zusammen ist) schien besonders Gefallen an der großen rosafarbenen Geburtstagstorte ihrer Tochter zu finden, da die Schauspielerin dabei erwischt wurde, wie sie die Tortenschicht von ihren Fingern leckte – natürlich zu sehen auf Instagram, festgehalten von US-Journalist Derek Blasberg, der ebenfalls zu Gast war.

„Nachdem sie sich so sehr gefreut hatte, über eine riesige Geburtstagsparty, die sie schon ungefähr sechs Monate lang plante, gab Kate gestern endlich nach und ließ ihre endlich Freunde ihr Haus übernehmen. Es gab einen Pizzaofen und eine Tequila-Bar“ schrieb Blasberg.

„Es war spontan und unkonventionell und lustig und fabelhaft, genau wie das Geburtstagskind. Und jeder hatte eine leckere Zeit, genau wie ihre Mutter “, fügte er hinzu.

Stylist Jamie Mizrahi teilte ein süßes Selfie mit einigen anderen Gästen, darunter Hudsons Bruder Oliver und ihrer Mutter.

Das Geburtstagsmädchen teilte ebenfalls ein Social-Media-Video mit drei Champagnergläsern, die anstoßen und schrieb dazu: „Vollmond, Karfreitag, Pessach, mein Geburtstag… wisst ihr, was das bedeutet? Ich auch nicht, aber es klingt groovig #KivaConfections.”

