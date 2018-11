Kate Moss: Ihre Tochter gibt ihr Schminktipps

Dienstag, 20. November 2018 10:48 Uhr

Kate Moss (44) lässt sich in Sachen Makeup von ihrer Tochter Lila (16) helfen.

Das 44-jährige Topmodel hat verraten, dass seine Tochter, die 16-jährige Lila Grace Moss-Hack, sich bestens in Sachen Schminke auskennt und ihrer Mutter so manches Mal Nachhilfe gibt. Im Interview mit ‚Harper’s Bazaar‘ gibt Kate preis:

„Sie bringt mir alles bei. Lila und ihre Freunde schauen sich all die Beauty-Blogs und Instagram-Accounts an. Manchmal sagt sie ‚Mum, das musst du ausprobieren, es ist unglaublich, was man jetzt machen kann.‘ Sie macht all dieses Contouring und sowas, ich bin mir sicher, dass sie das bei mir auf der Arbeit auch machen, aber ich achte nicht wirklich darauf. Ich bin meistens zu sehr mit Reden beschäftigt.“

Quelle: instagram.com

Die Kardashians sind überpräsent

Und obwohl Kate ihre Tochter bei deren Makeup-Abenteuern unterstützt, findet sie es doch schwierig, in einer Social Media-besessenen Welt aufzuwachsen. „Für Lila und ihre Freunde ist das hart, denn es ist alles da auf diesem Telefon, der Kardashian-Faktor, es ist so viel präsenter für sie als es in den Neunzigern für uns war“, erklärt sie im Gespräch weiter, „Das ist direkte Inspiration, aber auch direktes Verurteilen. Aber sie hat mich gesehen und ich bin sicher nicht besessen von mir selbst, also hoffe ich, dass das abgefärbt hat.“