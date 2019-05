Katherine Schwarzenegger & Chris Pratt: Hochzeit wird ein Happening!

Dienstag, 14. Mai 2019 11:15 Uhr

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger wollen ihre Hochzeit offenbar zur großen Hollywood-Party machen. Die Turteltauben werden dieses Jahr vor den Traualtar treten und obwohl die Planungen bisher noch sehr vage sind, gibt es bereits erste Details.

So verrät ein Insider gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Katherine und Chris genießen es, ihre Hochzeit zu planen. Das Paar will ein Event mit Familienmitgliedern und einigen der größten Promis in Hollywood. Katherine und Chris wollen außerdem, dass ihre Hochzeit spaßig wird, da sie stets eine gute Zeit zusammen haben.“

„Er ist großartig“

Die Tochter von Arnold Schwarzenegger übernehme den Großteil der Vorbereitungen, da der ‚Guardians of Galaxy‘-Star derzeit beschäftigt sei, seinen neuen Blockbuster ‚Cowboy Ninja Viking‘ zu promoten. Er gebe jedoch „Tipps und hilft, wo er kann“, so der Vertraute.

Quelle: instagram.com

Glücklicherweise erhält Katherine Unterstützung von ihrer Mutter Maria Shriver, die der 29-Jährigen nur zu gerne zur Seite steht. „Hochzeitsplanung macht Spaß. Ich denke, es ist immer großartig, Liebe zu feiern. Es ist die allerwichtigste Sache in der Welt. Idealerweise lernst du bedingungslose Liebe von deiner Mutter und dann, wenn du sie in deinem Leben findest, bist du gesegnet“, erklärt die 69-Jährige.

Sie habe keine Zweifel daran, dass der Schauspieler der Richtige für ihre Tochter sei: „Er ist großartig.“