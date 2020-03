Katherine Schwarzenegger: Chris Pratt ist „ein unglaubliches Geschenk“

Katherine Schwarzenegger findet, dass Chris Pratt das „beste Geschenk“ ihres Lebens ist. Die 30-jährige Autorin und Tochter von Action-Veteran Arnold Schwarzenegger heiratete den Schauspieler im Juni letzten Jahres und bereut heute keine Sekunde mit ihrem Beau.

Gegenüber ‚Us Weekly‘ schwärmt sie von dem zehn Jahre älteren ‚Jurassic World‚-Darsteller: „Wenn du einen Partner hast, der dich liebt und bei allem unterstützt, dann ist das das beste Geschenk.“

Auch Chris Pratt bejubelt die junge Gattin

Und weiter: „Ich habe immer Unterstützung von meinen Geschwistern und meinen Eltern bekommen, aber das in einem Partner und in meinem Ehemann zu finden, ist ein weiteres unglaubliches Geschenk.“ Und auch Katherine selbst versucht, eine Stütze für Chris zu sein.

Sie verrät weiter: „Wir versuchen, die größten Cheerleader des jeweils anderen zu sein. Das ist uns beiden sehr wichtig.” Der Hollywoodstar wird derweil auch nicht müde, seine Ehefrau in Interviews in höchsten Tönen zu loben.

Quelle: instagram.com

Erst vor kurzem sagte Pratt voraus, dass seine Angetraute einmal eine großartige Mutter werden wird. Bei seinem Auftritt in der ‚E!‘-Show ‚In The Room‘ schwärmte er:

„Sie hat mein Leben in jeglicher Hinsicht verbessert. Mein Herz, meine Seele, mein Sohn sind alle sicher bei ihr. Sie ist eine großartige Stiefmutter. Sie wird, so Gott will, eines Tages eine großartige Mutter werden. Sie hat tolle Eltern, tolle Geschwister, sie ist in so vielem besser als ich.“