Katherine Schwarzenegger verrät hier ihr Beziehungsgeheimnis

Katherine Schwarzeneggers Schlüssel für eine funktionierende Ehe mit Chris Pratt ist „ständige“ Kommunikation. Die 30-jährige Autorin und Tochter von Action-Star Arnold Schwarzenegger gab im vergangenen Jahr dem ‚Guardians of the Galaxy‚-Schauspieler Chris Pratt das Ja-Wort.

Beide schweben seit ihrer Traumhochzeit auf Wolke sieben und das hat auch einen Grund, glaubt die schöne Brünette. Katherine enthüllt, dass beide „große Kommunikatoren“ seien und sie glaubt, dass dies sehr wichtig in einer Beziehung sei.

„Werte, Werte, Werte!“

Im Gespräch mit Amy Nelson, der Gründerin und CEO von ‚The Riveter‘ schwärmte sie: „Ich bin ein großer Kommunikator – ich habe letzten Juni geheiratet. Ständige Kommunikation ist wirklich das erstaunlichste Geschenk, das man in einer Partnerschaft und Beziehung haben kann“.

Ein weiteres Geheimnis ihrer glücklichen Ehe mit dem 40-Jährigen, verriet die Schriftstellerin kürzlich im Interview mit der Zeitschrift ‚The View‘:

„Es ist so schön, ich liebe es so sehr. Es ist das Beste. Mit jemandem verheiratet zu sein, der ähnliche Werte hat, mit dem man einfach die erstaunlichste Liebe hat, ist das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann. Meine Mutter sagte immer zu mir: „Werte, Werte, Werte, Werte‘, sie sind so wichtig in einer Beziehung“.