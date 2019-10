Katie Holmes: Bandelt sie etwa mit diesem Schauspiel-Kollegen an?

Katie Holmes soll mit einem Kollegen anbandeln. Die 40-Jährige ist seit ihrer Trennung von Jamie Foxx Single. Nachdem dieser sie in ihrer Beziehung immer wieder verletzt hatte, soll sie nun wieder verliebt sein.

Der neue Mann an ihrer Seite ist jedoch kein unbekannter. Laut einem Bericht der ‚IN‘, schwebt Katie Holmes aktuell wieder auf Wolke sieben. Der Auserwählte der Hollywood-Schönheit soll ausgerechnet Josh Lucas sein.

„Sie hatten einige Dates in L. A. und New York“

Gemeinsam mit ihm stand sie bereits im letzten Jahr in New Orleans für die Bestseller-Verfilmung ‚The Secret‘ vor der Kamera. Nach der Arbeit an dem Streifen blieben die beiden in Kontakt und nun scheint aus ihrer Freundschaft mehr geworden zu sein.

„Josh kommt für sie zur rechten Zeit. Er ist entspannt, charmant und bringt sie zum Lachen“, wird eine Freundin in dem Bericht zitiert. Nach sechs Jahren On-Off-Beziehung mit Jamie Foxx in der dieser sie immer wieder mit öffentlichen Fremdflirts und Affären gedemütigt hatte, soll Josh genau der richtige für sie sein.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger würde er kein Geheimnis aus seinen Gefühlen für die ehemalige ‚Dawson’s Creek‚-Darstellerin machen: „Sie hatten einige Dates in L. A. und New York. Josh erzählt allen Freunden, wie toll er Katie findet!“