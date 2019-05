Katie Holmes & Jamie Foxx: Erster großer Auftritt

Dienstag, 7. Mai 2019 09:35 Uhr

Es ist ein offenes Geheimnis und das schon seit Jahren. Nun zeigten sich Katie Holmes (40) und Jamie Foxx (51) am Montagabend erstmals zusammen auf dem roten Teppich der MET Gala im Metropolitan Museum of Art in New York. Na endlich, das Versteckspiel hat ein Ende.

Jamie Foxx und Katie Holmes sollen seit über fünf Jahren ein Paar sein, bestätigten ihre Beziehung jedoch nie offiziell. Paparazzis erwischten die beiden zwar immer wieder gemeinsam, doch die beiden Schauspieler machten stets ein sagenumwobenes Geheimnis um ihren Liebesstatus. In den letzten Jahren wurde viel gemunkelt – von Hochzeit bis Trennung war alles dabei.

Endlich!

Dann, im Januar 2018, ein Meilenstein in Holmes und Foxx‘ Beziehung: sie zeigten sich gemeinsam bei der traditionsreichen Pre-Grammy-Gala von Plattenmogul Clive Davis zu Ehren von Jay Z. Da war man aber noch unter sich. Katie und Jamie saßen nebeneinander, tuschelten und lachten.

Und jetzt, rund anderthalb Jahre später der erste offizielle Gang zu einem gemeinsamen großen Event. Das wir das noch erleben dürfen!

Für ihren großen Auftritt hatte sich die Ex von Tom Cruise für eine lila Robe von Designer Zac Posen entschieden. Er trug einen klassischen schwarzen Anzug, wählte jedoch passend zum Kleid seiner Liebsten ganz mutig lila Abendschuhe.

Jamie Foxx and Katie Holmes Make It #MetGala Official, Posing at First Major Event as a Couple https://t.co/bbTQakMXb7 — People (@people) May 7, 2019

Gemeinsam mit anderen Stars wie Andrew Garfield, Nina Dobrev und Julia Garner fuhren Jamie und Katie übrigens in einem Wagen vor.

Das Paar tanzten ausgelassen zur Musik und machten mit ihrem Auftritt alle Trennungsgerüchte der letzten Monate zugrunde.