18.12.2020 22:35 Uhr

Katie Holmes: So süß gratuliert der Lover ihr zum Geburtstag

Mit diesem Post machten sie ihre Beziehung offiziell. Katie Holmes neuer Freund Emilio Vitolo verkündete der Welt, dass er die Schauspielerin liebt.

Katie Holmes (42) und Emilio Vitolo (33) sind über beide Ohren ineinander verliebt und machen keinerlei Geheimnis mehr daraus. Der Schauspieler und Koch machte ihre Beziehung jetzt sogar auf Instagram offiziell. Er gratulierte seiner Flamme mit folgenden lieben Worten zum Geburtstag.

Herzerwärmende Worte

Emilio Vitolo postete ein süßes, leicht verschwommenes Bild von sich mit Katie Holmes auf dem Schoss. Dazu schrieb er:

„Die unglaublichste, freundlichste, schönste Person. Jedes Mal, wenn ich dein Gesicht sehe, bringt es mich zum Lächeln. Happy Birthday! Ich liebe dich!“.

Holpriger Start

Dabei hatten die beiden einen eher schwierigen Start. Katie Holmes neuer Freund war laut britischen Medienberichten noch vergeben, als sie sich kennenlernten. Erst im Frühjahr postete seine damals „Noch“-Freundin ein süßes Pärchen-Bild mit Emilio auf Instagram.

Wie es weiter hieß, befand sich Emilio Vitolo nicht nur noch in der Beziehung, er war sogar noch verlobt als die ersten wilden Knutsch-Fotos mit Katie Holmes in der Presse erschienen. Katie soll sich der pikanten Situation vollkommen im Klaren gewesen sein.

Wer ist Emilio Vitolo?

Emilio Vitolo ist in New York kein Unbekannter. Er kocht im berühmten Restaurant „Emilo´s Ballato“ im In-Viertel Soho. Der Laden gehört seinem Vater und seit 30 Jahren zu den beliebtesten in der Metropole. Berühmte Persönlichkeiten wie Rihanna (32), Barack Obama (59) und Justin Bieber (26) genießen die italienische Küche.

Zudem stand der attraktive New Yorker schon einige Male als Schauspieler vor der Kamera. Er hatte kleinere Rollen in Filmen und Serien wie „Inside Amy Schumer“, „Die Schadenfreundinnen“ und „Zeros“.

Angst vor dem Alleinsein?

Wird Katie Holmes mit dem neuen Mann an ihrer Seite glücklich werden? Die Schauspielerin blickt auf eine Dating-History mit sehr unterschiedlichen Männer zurück.

Der Hollywood-Star datete in ihrer Jugend ihre „Dawson´s Creek“-Kollgen Joshua Jackson (42). Von 2000 bis 2005 war sie mit dem „American Pie“-Schauspieler Chris Klein (41) zusammen. Schon im Jahr darauf folgte die Hochzeit mit Tom Cruise (58). Ihre Ehe hielt hielt sechs Jahre bis 2012.

Wiederum nur ein Jahr später begann sie eine Beziehung mit Jamie Foxx (53), die ebenfalls sechs Jahre anhielt und 2019 endete. Nach knapp einem Jahr als Single stürzt sich Katie Holmes jetzt in das nächste Liebesabenteuer mit Emilio Vitolo.

Ob das gut gehen kann, oder ob es nicht schlauer wäre einfach mal eine Zeit lang das Leben als Single zu genießen?