Katie Price hat wieder einen Neuen

Katie Price und ihr Freund Carl Woods lassen ihre Follower an ihrem Liebes-Glück teilhaben und posten regelmäßig Pärchen-Fotos.

Die 42-jährige Britin, die aus vergangen Beziehungen fünf Kinder hat, bändelt nämlich seit wenigen Wochen mit dem Ex-„Love Island“-Teilnehmer an.

Quelle: instagram.com

Sie denkt, er ist der Richtige

Dem Paar ist es sehr wichtig, so offen wie möglich miteinander zu sein. „Wir sind nicht nur in einer Beziehung, sondern haben auch unsere Instagram-Accounts und Passwörter des anderen. Mein Instagram-Profil ist auf ihrem Handy und ihres ist auf meinem“, wie Carl in einem Youtube-Video verraten hat, das auf Katies Kanal veröffentlicht wurde.

„Ich liebe diesen Mann. Er ist meine Gegenwart, meine Zukunft, mein alles“, schwärmte sie außerdem in dem Clip. Die Skandalnudel ist sich sicher, dass sie in Carl endlich den Richtigen gefunden hat.

Quelle: instagram.com

„Wir sind in einer Phase in unseren Leben, in der wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, was wir vom Leben wollen“, stellt sie klar.(Bang)