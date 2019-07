Katie Price ist mal wieder verlobt – aber noch nicht mal geschieden

Samstag, 27. Juli 2019 10:13 Uhr

Manchen Menschen kann es einfach nicht schnell genug gehen! Katie Price (41) hat sich mit ihrem Freund, dem Fitnesstrainer Kris Boyson (30) verlobt. Das Paar ist seit rund einem Jahr zusammen, kann man also machen, dachte sich das ehemalige Boxenluder.

Ein kleines Problem gäbe es da aber noch. Katie Price ist nach wie vor verheiratet, mit Ehemann Nummer 3, Kieran Hayler (32). Die beiden hatten sich 2018, nach rund fünf Jahren ehe getrennt, auf dem Papier sind sie aber noch verheiratet. Zuvor war Price mit MMA-Kämpfer Alex Reid (44) und davor mit Peter André (46) verheiratet gewesen.

„Ich bin glücklich“

Über ihre erneute Verlobung freute sich das Model trotzdem, zeigte in der britischen TV-Show „Loose Women“ stolz ihren neuen Klunker am Finger. „Ich habe meinen Mann. Ich bin glücklich. Kris hat mir diesen Ring gekauft, also seht ihr, ich habe Liebe in meinem Leben“, so Price.

Quelle: instagram.com

Ob es diesmal für immer ist? Beglückwünscht wurde das frisch verlobte Paar jedoch von ihrem Ex Kieran. Der sagte gegenüber der britischen Zeitung „Sun“: „Glückwunsch an beide, ich wünsche ihnen alles Gute.“

Aus vorherigen Beziehungen und Ehen hat Katie Price bereits fünf Kinder. Ihr ältester Sohn Harvey ist 16 Jahre alt und leidet an einer Behinderung. Ihn gab sie in ein Pflegeheim, weil sie sich mit der Erziehung überfordert fühlte. Ob da weiterer Nachwuchs angebracht wäre?