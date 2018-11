Katie Price: Nutzt sie ihre Kinder nur aus?

Donnerstag, 15. November 2018 20:36 Uhr

Briten-Ich-Darstellerin Katie Price (40) hat gerade eine harte Zeit. Jetzt steht neuer Zoff an, der die Situation noch ungemütlicher machen könnte …

Erst kürzlich befand sie sich wegen ihrer Alkohol- und Drogenexzesse im Entzug. Auch finanziell sieht es schlecht aus – das Ex-Playmate ist pleite. Nun wirft ihr Ex-Mann Peter Andre (45) ihr vor, dass sie die gemeinsamen Kinder für ihre Reality-Show missbraucht.

Quelle: instagram.com

Nutzt sie ihre Kinder nur aus?

Princess (11) und Junior (13) leben seit einiger Zeit bei ihrem Vater. Für das Reality-TV-Format “My Crazy Life” willigte der Britische Popsänger nach langer Überlegung dann aber ein, Katie die Kinder zeitweise zu überlassen. Dem “New! Magazine” erzählte nun ein Insider, dass Peter diesen Schritt bereut:„Sie hat im Sommer kaum Zeit mit den Kindern verbracht“, sagt der Insider „Für ihn fühlt es sich so an, als würde sie die Kinder nur fürs Filmen haben wollen, um an Geld zu kommen.“

Quelle: instagram.com

Doch der Sänger macht sich wohl nicht nur Sorgen um die Kinder, sondern auch um Katie selbst:„Pete glaubt, es sei falsch, dass sich Katie in dieser schweren Zeit filmen lässt – aber sie braucht eindeutig das Geld“, so der Insider. Katie kann er nicht davon abhalten, zu tun, was sie für richtig hält. Seine Kinder Princess Tiaamii Crystal Esther und Junior Savva Andreas will Peter Andre jedoch zukünftig vor solchen Instrumentalisierungen durch ihre Mutter schützen. Er überlege, ihnen die Teilnahme an Reality-Formaten in Zukunft zu verbieten.

Quelle: instagram.com

Ist sie ein schlechtes Vorbild

Diese Überlegung ist nicht weit her. Schließlich hatte Peter den Kids auch schon verboten, auf die Geburtstagsfeier von Katie zu gehen, weil dort in rauhen Mengen Alkohol floss. Abgesehen davon versucht er auch sonst den Kontakt zwischen Katie und den beiden Kindern auf das Minimum zu beschränken. Manch einer würde meinen, dass Peter der Meinung ist, dass Katie aktuell kein Vorbild und keine verantwortungsvolle Mutter ist.