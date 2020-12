15.12.2020 10:46 Uhr

Katie Prices Freund bekommt ihretwegen Morddrohungen

Jetzt wird es ernst! Aber nicht im positiven Sinne. Seit mehreren Monaten ist die 42-Jährige bereits mit dem Ex-Love-Island-Kandidaten Carl Woods liiert. Doch es gibt einige Menschen, denen diese Beziehung so gar nicht passt!

Denn der 31-jährige Influencer hat jetzt in einem Interview mit „The Sun“ offenbart, dass er wegen seiner Beziehung zu Katie Price nicht nur böse Kommentare unter seine Fotos bekommt, sondern sogar Morddrohungen!

Er hätt erschossen werden sollen

Woods zu dem Blatt: „Mir wurde gesagt, ich hätte erschossen werden sollen. Ich habe vor Kurzem ein Familienmitglied verloren und mir wurde gesagt, dass es sich für mich schämen würde, wenn es wüsste, dass ich mit Katie zusammen bin. Das ist furchtbar.“

Mittlerweile könne er mit solchen Nachrichten besser umgehen: „Vieles bringt mich einfach nur zum Lachen, weil diese Leute die Menschen sind, die auf der Straße sagen würden: ‚Hey, alles klar?‘ In gewisser Weise habe ich Mitleid mit ihnen.“

„Wenn wir heiraten, dann nehme ich seinen Namen an“

Eigentlich hatten die beiden weitere Schritte für das nächste Jahr geplant: Denn wie Katie im Interview mit „The Sun“ verriet, will sie ihn im kommenden Jahr heiraten, auch, wenn er ihr noch keinen Antrag gemacht hat:

„Wenn wir heiraten, dann nehme ich seinen Namen an. Katie Woods. Das habe ich noch nie gemacht.“ Was das Besondere an Carl sei? Katie dazu: „Es ist so schön, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht berühmt werden will. Es gibt eine Menge Mister Prices da draußen, aber nur einen Mister Woods.“

Katie will noch ein sechstes Kind

Katie Price würde gerne noch einmal Mama werden – es wäre dann Kind Nummer 6 für den Reality-TV-Star. Die 42-Jährige verriet, dass sie sich mindestens ein weiteres Kind wünscht – für ihren Freund Carl Woods, den sie nächstes Jahr heiraten möchte, wäre es das erste Kind.

Gegenüber ‚The Sun‘ erzählt Katie Price: „Wir wissen, dass wir heiraten und Kinder bekommen werden. Wir haben den Namen Price Woods geschützt. Ich bin so aufgeregt. Es ist so schön, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht berühmt sein will. Es gibt viele Mr. Prices da draußen, aber keinen Mr. Woods.“ (Bang/KT)