Katy Perry plötzlich von Harry Styles angetan: „Er ist ein Gentleman“

Hat Katy Perry etwa ein Auge auf Harry Styles geworfen? Eigentlich ist die Sängerin ja mit Schauspieler Orlando Bloom verlobt, mit dem sie derzeit ihr erstes Kind erwartet.

Doch muss sich der etwa Sorgen machen? In einem Interview mit „BBC Radio One“ zeigt sich seine Verlobte hin und weg von dem früheren One Direction-Star. „Ich habe ihn im Flugzeug getroffen, es war so lustig. Ich sah ihn, bevor ich bekannt gab, dass ich schwanger war. Und wir unterhielten uns und ich meinte ‚Ja, ich bin schwanger‘, ganz spontan, weil ich dachte ‚Was sollst du sonst sagen'“, plauderte Katy aus.

Er bot ihr seinen Platz an

Daraufhin beeindruckte sie der Mädchenschwarm mit seinem „ritterlichen Verhalten“. „Ich kauerte mich neben seinem Sitz im Flugzeug zusammen und sobald ich es ihm gesagt hatte, stand er auf und meinte ‚Hier, setz‘ dich auf meinen Platz'“, so die „Never Worn White“-Interpretin.

„Und ich meinte ‚Nein, ich kann mich einfach auf meinen eigenen Platz sitzen‘, der gleich daneben war.“ Aufgrund dieses Vorfalls wird Harry wohl immer einen Platz in Katys Herzen haben. „Er ist Gentleman durch und durch“, schwärmt sie. Das hört der 26-Jährige sicher gerne…(Bang)