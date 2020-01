Katy Perry: So süß gratulierte sie Orlando Bloom zum Geburtstag

Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) halten sich was ihre Beziehung angeht, meist eher bedeckt. Events besuchen sie selten zusammen und auch auf Instagram gibt es selten Pärchenfotos und Liebesschwüre. Für Orlandos 43. Geburtstag machte sie jedoch eine Ausnahme.

Orlando Bloom feierte am Montag seinen 43. Geburtstag und Sängerin Katy Perry teilte ein Bild von ihrem Verlobten, dass ihn vor der großen Pyramide von Gizeh zeigen. Dazu ließ sich die 35-jährige einen sehr rührenden und speziellen Text einfallen.

Soooo süß

Katy schrieb: „Viele Leute fragen sich, wie die Pyramiden gebaut wurden … aber ich bin in ständiger Ehrfurcht und frage mich, wie so ein liebevoller / freundlicher / mitfühlender / unterstützender / talentierter / zutiefst spiritueller / unglaublich gut aussehender / James Bond von Mensch aus Fleisch und Blut eigentlich existieren kann? Es gibt einen Grund, warum alle Tiere und Kinder direkt in seine Arme rennen … Es ist sein Herz, so rein. Ich liebe dich Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom. Ein glückliches 43. Jahr.“

Orlando ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf diesen süßen Post zu antworten und schrieb unter das Bild: „Ich bin bereit alle Pyramiden und Berge mit dir zu erklimmen.“ Hach, kann Liebe schön sein…