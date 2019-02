Katy Perry: So veränderte Orlando Bloom ihr Leben

Donnerstag, 21. Februar 2019 10:47 Uhr

Orlando Bloom hat Katy Perry wieder an die große Liebe glauben lassen. Die 34-jährige Sängerin und der ‚Fluch der Karibik‘-Star gaben erst kürzlich ihre Verlobung bekannt. Seit 2016 sind die beiden ein Paar und obwohl die Beziehung Insidern zufolge „stärker als je zuvor“ ist, war Katy eigentlich gar nicht an einer Romanze interessiert.

Ein Bekannter verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Katy hatte die Liebe am Anfang der Beziehung eigentlich aufgegeben. Aber über die Jahre ist die Liebe zu Orlando stärker denn je geworden.“ Die ‚Roar‘-Interpretin, die sich 2012 von Komiker Russell Brand scheiden ließ, hatte Schwierigkeiten Vertrauen zu fassen, als sie den Hollywoodstar an sich heran ließ. Im März 2017 legte sie deshalb eine Beziehungspause ein, im August desselben Jahres fanden die zwei jedoch wieder zueinander.

Quelle: instagram.com

„Sie ist so glücklich“

Nach der Verlobung am Valentinstag erzählte Katys ‚American Idol‘-Kollege Ryan Seacrest in seiner Talkshow: „Es stellte sich heraus, dass Orlando den ganzen Abend geplant hatte… sie ging bei ‚American Idol‘ und dann ein paar Stunden später sahen wir den Post auf Instagram. Sie ist so glücklich. Es war wirklich sehr schön, sie am nächsten Tag so glücklich und strahlend zu sehen, also Glückwunsch.“