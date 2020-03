Katy Perry stellt klar: „Es war kein Unfall!“

Katy Perrys Baby ist ein Wunschkind. Die 35-Jährige erwartet aktuell ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten Orlando Bloom. Anfang der Woche teilten die Sängerin und der ‚Fluch der Karibik‚-Star die guten Neuigkeiten mit den Fans.

Nun verriet Katy auch, dass dieses Baby geplant war, weil sie und ihr Partner eine gemeinsame Familie gründen wollten. Im Gespräch mit Mikey Piff vom Radiosender ‚SiriusXM‘ erklärte die ‚Roar‘-Sängerin: „Es war kein Unfall.“

Die doppelte Vorfreude

Und weiter: „Ich habe einfach nur versucht, in meinem Leben diesen Ort zu kreieren, an dem ich mich selbst nicht zu sehr überarbeite, und einen Ort, an dem etwas Neues wie das hier entstehen kann.“ Außerdem verriet die Musikerin, dass sie und Orlando, der mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr bereits den neun Jahre alten Sohn Flynn hat, sich sehr auf dieses neue Kapitel in ihrem gemeinsamen Leben freuen.

Am Mittwoch (4. März) hatte die Sängerin ihr Musikvideo zu ‚Never Worn White‘ veröffentlicht, an dessen Ende sie mit ihrem Babybäuchlein zu sehen ist. Dazu schrieb Katy: „Ich bin spät dran… aber das wusstet ihr schon. Diesen Sommer wird eine Menge passieren. Ich werde nicht nur wortwörtlich gebären, sondern auch im übertragenen Sinne etwas herausbringen, auf das ihr schon lange gewartet habt.“