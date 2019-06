Katy Perry und Orlando Bloom: Heiraten sie schon im Herbst?

Freitag, 28. Juni 2019 10:15 Uhr

Katy Perry und Orlando Bloom wollen sich im Herbst das Ja-Wort geben. Die Paar ist bereits seit Februar verlobt und langsam, aber sicher kommen auch die Vorbereitungen und Planungen für die Hochzeit in Gang. Die beiden Stars haben über die Sommermonate ein wenig Luft in ihrem Kalender und können sich nun Gedanken über ihre Trauung machen.

Es soll eine moderne und aufregende Zeremonie im Herbst werden. Ein Nahestehender des Paares verriet nun gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Sie haben angefangen, ihre Hochzeit zu planen und sie haben so viel Spaß an all den kleinen Details. Sie sind beide so beschäftigt, dass sie sich nun ein wenig Zeit freischaffen mussten, um all die persönlichen Details zu klären. Sie sind sich einig, ihre Hochzeit ein wenig anders zu gestalten. Sie wollen, dass es modern und aufregend wird.“

Quelle: instagram.com

Heiratet sie noch mal in Weiß?

Katy überlege sogar, noch nicht einmal in Weiß zu heiraten. Ihre Familie versuche zwar, sie zu einer weniger extravaganten Feier zu überreden, doch wie Fans der Sängerin wissen, ist das eben nicht ihr Stil. „Das ist Katy und Orlandos Tag und sie werden einen besonderen Moment kreieren, der ihren Stil am besten repräsentiert und das bedeutet eine wunderschöne Zelebration ihrer Liebe mit den Leuten, die ihnen am wichtigsten sind.“