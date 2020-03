Katy Perry und Orlando Bloom streiten oft – und sind happy damit!

Katy Perry denkt, dass sie dank Orlando Bloom ein besserer Mensch ist. Die Popsängerin und der Schauspieler freuen sich gerade auf ihr erstes gemeinsames Kind.

In der Show ‚On Air with Ryan Seacrest‘ schwärmt Katy, dass sie sich keinen besseren Lebensgefährten als ihren Verlobten vorstellen könnte. „Ich habe bewusst oder unbewusst einen Partner ausgewählt, der sicherstellt, dass ich mich weiter in die beste Version von mir selbst entwickle“, verrät sie.

„Es gibt viele Reibereien!“

Wie jedes Paar haben auch die Hollywood-Stars natürlich auch mal Streit. „Es gibt viele Reibereien zwischen meinem Partner und mir. Aber diese Spannung bringt etwas Wunderschönes hervor“, ist sich Katy sicher.

„Es kann viel Licht hervorbringen.“ Die ‚Roar‘-Interpretin ist froh, dass sie trotz ihres Lebens im Rampenlicht gesund und glücklich ist. „Ich bin zutiefst dankbar, dass ich nicht drogenabhängig bin und nicht viel trinke. Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden“, sagt sie zufrieden.

Sie verspüre jedoch tiefes „Mitgefühl“ für alle, die vom rechten Weg abkommen würden. „Diese Industrie kann dich in eine verrückte Person verwandeln, wenn du es zulässt“, erklärt sie.