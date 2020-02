Keanu Reeves kam mit seiner Mama zu den Oscars

Keanu Reeves (55) wird gerade im Netz gefeiert. Allerdings nicht wegen eines neuen Filmes oder gar sein letztes Outfit, sondern wegen seiner Begleitung zu den diesjährigen Oscars am gestrigen Sonntagabend in Los Angeles.

So stolzierte der „Matrix„-Star in Begleitung seiner Mutter Patricia Taylor (76) über den roten Teppich. Und mal Hand aufs Herz: Wie gut sieht seine Mutter bitte aus?

Das süßeste Paar des Abends

Die 76-jährige Kostümbildnerin verzauberte Fans, Promis und Fotografen gleichermaßen und hätte in ihrem weißen Hosenanzug und den kurzen blond-grauen Haaren nicht schöner aussehen können. Daumen nach oben für dieses glamouröse Mutter-Sohn-Gespann.

An diesem Abend hatte also auch Keanu eine Möglichkeit, seine Mama stolz zu machen. So verlieh er bei den 92. Academy Awards gemeinsam mit Schauspiel-Kollegin Diane Keaton (74) den Preis für das beste Originaldrehbuch an den Überraschungs-Abräumer des Abends: „Parasite„.