Kendall Jenner ist wieder Single

Kendall Jenner soll sich von ihrem Freund Ben Simmons getrennt haben. Die 23-Jährige und der Basketball-Spieler sind Berichten zufolge nicht mehr länger ein Paar. Das Model soll sich bereits mit ihren Freundinnen über den Herzschmerz hinweghelfen lassen.

Ein Vertrauter meinte gegenüber dem ‘People‘-Magazin: „Sie haben sich getrennt. Die Beziehung ist zu Ende gegangen. Sie verbringt momentan viel Zeit mit ihren Freundinnen und hat ihren Spaß.“ Erst vor einer Woche sprach Kendall darüber, dass sie es nicht mag, über Beziehungen zu sprechen, weil man nie sicher sein kann, wie lange diese halten werden.

Sie wünscht sich Sicherheit

„Ich bin noch sehr jung und momentan fühlt es sich so an, dass Beziehungen nie immer 100-Prozent sicher sind und ich möchte nicht zu viel Aufmerksamkeit auf etwas lenken, von dem ich nicht wirklich weiß, ob es langfristig anhalten wird“, so die ‘Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin gegenüber der ‘Vogue Australia‘.

Für sie sei eine Beziehung eine heilige Sache zwischen zwei Personen: „In der Sekunde, in der man die Welt daran teilhaben lässt, fängt es an, kompliziert zu werden und lässt die zwei Menschen verrückt werden.“