Kendall Jenner: Neu verliebt in diesen Basketball-Star?

Sonntag, 7. Juli 2019 19:38 Uhr

„Keeping Up with the Kardashians“ – Star Kendall Jenner (23) verbrachte einen Teil des vierten Juli offenbar bei einem Urlaub an Bord einer Yacht – mit einem mysteriösen Mann.

Laut der „Daily Mail“ handelt es sich dabei um den NBA-Star Kyle Kuzma. Das 23-jährige Society-Model unternahm eine romantische Kreuzfahrt mit dem Basketballer, der diesen Monat 24 Jahre alt wurde und einen Abschluss in Soziologie besitzt. Seit 2017 spielt Kyle für die Los Angeles Lakers und erzielte in der vergangenen Saison jede Menge Erfolge.

Kuzmas Körper ist fast vollständig mit Tätowierungen bedeckt und er hat sogar selbst andere Leute tätowiert. Im April postete der Sportler dazu: „Sie sagen, um groß zu werden, braucht man mehrere Einkommen.“ Der Athlet hilft außerdem Kindern dabei, Basketball zu lernen und setzt sich für gemeinnützige Projekte ein.

Quelle: instagram.com

Schwebt Kendall schon auf Wolke 7?

Und so wie es aussieht, kann sich Kendall Jenner darüber freuen, dass die einzige Frau, die derzeit auf Kyles Instagram-Account auftaucht, seine alleinerziehende Mutter Karri ist. Die Zeichen stehen wohl schon auf verknallt bei dem Reality-TV-Sternchen. „Ich habe einfach das Gefühl, dass man am vierten Juli verliebt sein sollte“, schwärmte das „Calvin Klein“- Unterwäschemodel am Donnerstag in ihrer Zaza World Radio-Show bei Apple Music’s Beats 1.

„Der vierte Juli ist wohl mein zweiter Lieblingsfeiertag. Der und Weihnachten. Und Halloween, also sind es die Top Drei. Der vierte Juli ist für mich ganz oben. Ich weiß nicht, warum ich es so liebe. Es ist das Feuerwerk und die Stimmung“. Vielleicht gesellt sich ja zu Kendalls Lieblingsfeiertag auch noch ein weiterer dazu: der Jahrestag einer neuen Liebe vielleicht.