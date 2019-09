Kendra Wilkinson sucht Traummann zum Campen

Kendra Wilkinsons Traummann ist bodenständig und einfach. Im Februar dieses Jahres war die Scheidung des 34-jährigen Reality-TV-Stars von Frank Baskett rechtskräftig erklärt worden.

Mit Baskett zieht die brünette Schönheit seitdem die fünfjährige Tochter Alijah und den neunjährigen Sohn Hank getrennt groß. Und auch in Sachen Liebe will das Model jetzt wieder neu durchstarten, wie ihre Freundin Jessica Hall dem ‘Us Weekly’ erklärte.

Quelle: instagram.com

Diesen Mann würde sie ihrer Freundin backen

Demnach suche sie jetzt nach einem einfachen Partner an ihrer Seite: „Ich möchte sie neben einem richtigen Familien-Menschen sehen, weil das alles ist, was sie sich wünscht.“

Weiter erklärt sie: „Kendra will nicht das Rampenlicht oder unglaublichen Erfolg. Sie will einen Mann, der einfach Campen gehen will und mit ihr grillen geht. Sie ist wirklich bodenständig und ich glaube, dass ihr das viele nicht zutrauen. Aber sie wünscht sich wirklich einen ganz normalen Typen. Sie träumt von einem Familien-Menschen und ich bin froh darüber, dass sich das nicht geändert hat.“

Quelle: instagram.com

Die 36-Jährige erklärte zudem, dass sie schon des Öfteren versucht habe, ihre Freundin zu verkuppeln: „Ich habe immer wieder ein paar Sachen erwähnt. Ich hätte ehrlich gesagt gerne ein alleinstehendes Familienmitglied, damit ich sie zu meiner Schwester machen kann. Aber ich habe leider keins. Mein Mann hat einen eineiigen Zwilling, aber nein, das will ich nicht.“