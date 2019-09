Keno Rüst hat einen Sohn und so steht Gerda Lewis dazu

Sobald ein Kandidat in einer Kuppelshow bereits ein Kind hat, wird das meist sehr theatralisch thematisiert. Bei Keno Rüst, in der am Mittwoch geendeten „Bachelorette“-Staffel, war das jedoch nicht so.

Bis zum Schluss wusste keiner, dass Keno Rüst bereits Vater eines Sohnes ist. Nun verriet Gerda Lewis aber, dass er ihr sein kleines Geheimnis bereits bei den Dreamdates gesteckt hatte. Gegenüber RTL erzählt sie: „Keno hat es mir hinter den Kameras bei den Dreamdates gesagt und für mich ändert es nichts an meinem Gefühlen für ihn. Ich würde niemals sagen, meine Gefühle ändern sich, nur weil er ein Kind hat.“

„Es ist nicht meine Sache“

Mit der Mutter des Kinder hat Keno entschieden, dass das Kind nicht in der Öffentlichkeit stehen soll, weswegen er seinen Sohn nicht groß thematisiert hatte. Für Gerda ist das absolut kein Problem und sie sagt auch, dass sie sich nicht einmischen möchte:

Quelle: instagram.com

„Er hat mir die Geschichte von Anfang bis zum Ende erzählt und ich habe ihm gesagt, ich unterstütze ihn. Ich bin für ihn da. Ein Kind ist ja auch etwas schönes im Leben. Er hat ja nichts verbrochen, er hat nichts schlimmes getan. Es ist auch nicht meine Sache, mich in die Sache einzumischen.“