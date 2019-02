Kevin Bacon: Ach, es gibt gar kein Ehegeheimnis?

Samstag, 2. Februar 2019 12:21 Uhr

Kevin Bacon hat kein Ehe-Glücksrezept. Der 60-jährige Schauspieler feierte kürzlich sein 30-jähriges Ehe-Jubiläum mit Kyra Sedgwick. Wie schafft es das Paar nur, nach all der Zeit noch immer verliebt wie am ersten Tag zu sein? Im Gespräch mit ‚Fox News‘ will der Star von einer geheimen Ehe-Formel nichts wissen.

„Es gibt kein Geheimnis. Tatsächlich hatte ich stets eine Reihe verschiedener Sätze für diese Antwort, und dann entschied ich, dass die Antwort darin besteht, dass ich es nicht beantworten werde. Denn die letzte Sache, die ich tun will, ist ein Zitat zu erfinden, das eine 30-jährige Beziehung zusammenfasst, wisst ihr? Es ist respektlos gegenüber der Beziehung. Also weiß ich es nicht wirklich“, gesteht er.

Seit über 30 Jahren ein Paar

Die Turteltauben sind seit 1988 verheiratet und haben zusammen die Kinder Travis (29) und Sosie (26). Den Meilenstein erreichten sie im September und der ‚Footloose‘-Darsteller veröffentlichte anlässlich dessen ein süßes Video auf seinem Social Media-Account, in dem das Paar gemeinsam den Bee Gees-Hit ‚To Love Somebody‘ singt. „30 Jahre! Ich kann es nicht glauben. @kyrasedgwick ist die Frau meiner Träume und die Musik meines Lebens“, schwärmte er.