Khloé Kardashian empört über Ex Tristan: „Dann versuchte er, mich zu küssen“

Tristan Thompson wollte Khloé Kardashian küssen. Die 35-Jährige und der Basketball-Star haben gemeinsam die kleine Tochter True, die Beziehung ist allerdings schon längst aus und vorbei.

Nachdem noch kurz vor der Geburt im April letzten Jahres ein weiterer Fremdgeh-Skandal des 28-Jährigen publik wurde, zog die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin endgültig den Schlussstrich und trennte sich von ihrem Partner. Für ihre Tochter wollen sie gemeinsam da sein, doch die Liebe fand ein Ende. So ganz einsehen kann der Sportler das aber offenbar noch nicht.

Quelle: instagram.com

In der aktuellen Folge von ‚Keeping Up With The Kardashians‘, die am Sonntag (8. September) ausgestrahlt wurde, erklärt die hübsche Blondine, dass sie den NBA-Star erst gar nicht habe einladen wollen, weil sie immer noch so verletzt von seinem Betrug gewesen sei. Schlussendlich hatte sie sich dann aber doch dazu entschieden, nachdem auch ihre Mutter Kris Jenner sie erinnert hatte, dass Tristan Thompson nun einmal Trues Vater sei.

Er wollte sie küssen

Einen Tag vor der Feier traf sich das Ex-Paar dann abseits der Kameras, doch auch dieses Treffen verlief nicht nach Plan, wie Khloé Kardashian später ihrem Glam-Team erzählte: „Er hat mich gefragt, ob er eine Umarmung haben könnte und ich habe ihn dann mit einem Arm umarmt. Er fragte dann ‚Einer? Eine einhändige Umarmung?‘ und ich sagte ihm, dass wäre schon nett genug von mir.“

Dabei beließ Tristan es dann aber wohl nicht, was die junge Mutter mehr als erzürnte. „Dann versuchte er, mich zu küssen und ich sagte ihm ‚Das ist das Problem mit dir, du kannst nicht damit zufrieden sein, was du bekommst‘. Ich wollte nur, dass er weiß, dass ich ihn einlade, weil er Trues Dad ist und ich finde, dass er dort sein sollte.“ Für Khloé ist das aber auch der einzige Grund…