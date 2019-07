Khloé Kardashian: Ex Tristan kümmert sich gut um True

Mittwoch, 3. Juli 2019 11:10 Uhr

Khloé Kardashian und ihr Ex-Freund teilen sich die Erziehung ihrer Tochter. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin musste in den letzten Monaten einiges durchmachen.

Nachdem ihr Freund Tristan Thompson, mit dem sie die 15 Monate alte Tochter True hat, sie zum wiederholten Male betrog – dieses Mal sogar mit Jordyn Woods, einer Freundin der Familie – trennte sie sich endgültig von dem Vater ihrer Tochter und zog ihre Kleine bisher als alleinerziehende Mutter groß.

„Es ist noch komisch“

Doch wie sie jetzt dem ‘Us Weekly’-Magazin erzählte, teile sie sich mittlerweile die Erziehung mit ihrem Ex-Freund: „Tristan und ich haben uns vor fünf Monaten getrennt, darum ist es manchmal noch komisch. Aber wir machen beide einen guten Job. Und immer, wenn er sie sehen will, darf er es. Es geht nur ums Baby. Deine Kinder werden zur obersten Priorität und kommen als erstes. Nichts zählt mehr.“

Quelle: instagram.com

Derweil erhoffe sich Tristan laut einer Quelle, wieder mit seiner Ex-Freundin zusammenzukommen: „Khloé ist toal verwirrt. Tristan bettelt sie an, wieder mit ihm zusammenzukommen. Er möchte sich mit ihr zusammensetzen und alles besprechen, aber sie lehnt es ab.“ Trotzdem suche sie momentan keine neue Liebe. „Ich gehen gerade nicht auf Dates, aber ich genieße mein Leben“, erklärte die junge Mutter im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘. „Ich liebe das Leben und ich genieße mein Leben und meine Zeit mit meinem Baby und meiner Familie gerade sehr.“