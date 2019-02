Khloé Kardashian fühlt sich wie eine alleinerziehende Mutter

Mittwoch, 13. Februar 2019 19:53 Uhr

Khloé Kardashian verbringt aktuell „sehr wenig Zeit“ mit ihrem Freund Tristan Thompson. Die 34-jährige Reality-Berühmtheit lebt derzeit in Los Angeles, während ihr Freund und Vater ihrer zehn Monate alten Tochter True wegen seiner Basketballkarriere in Cleveland, Ohio lebt. Noch während ihrer Schwangerschaft soll Tristan die jüngere Schwester von Kim Kardashian West mit mehreren Frauen betrogen haben.

Trotz des großen Schocks hat sich Khloé bis heute nicht von dem Vater ihrer Tochter getrennt, aber dennoch fühlt sie sich scheinbar wie eine alleinerziehende Mutter. Ein Insider sagte über die Fernbeziehung des Paares: „Khloé und True sind glücklich in Los Angeles. Sie verbringen sehr wenig Zeit in Cleveland, wo Tristan ist. Sie lebt wie eine alleinerziehende Mutter.“ Es heißt, der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star habe seine Tochter True zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht und denke kaum an den 27-jährigen NBA-Star.

Quelle: instagram.com

„Es ist so offensichtlich, wie sehr sie es liebt, Mutter zu sein“

Gegenüber ‚People‘ fügte der Insider hinzu: „Khloé ist eine großartige Mutter. Es ist so offensichtlich, wie sehr sie es liebt, Mutter zu sein. Sie mag es, dass True jetzt etwas älter ist – sie besuchen Kurse mit anderen Babys in Trues Alter und Khloé sorgt dafür, dass sie Freunde hat.“

Quelle: instagram.com

Obwohl sie nicht viel Zeit miteinander verbringen, gab es in letzter Zeit Gerüchte rund um eine Verlobung von Khloé und Tristan, aber Insider sagen, dass sie ihre Beziehung in naher Zukunft nicht in diese Richtung fortsetzen werden und keine Verlobung, geschweige denn Hochzeit, im Raum stehe.

„Khloé und Tristan konzentrieren sich wirklich darauf, das Beste für True zu tun. Sie werden sich nicht so schnell verloben. Der Fokus liegt jetzt auf dem, was für True am besten ist. Tristan versucht alles, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen, aber Khloé verbringt mehr Zeit in L.A., weil True so viele Familienmitglieder und ein großes vertrautes Umfeld hat“, wird der Insider weiter zitiert.