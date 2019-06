Khloé Kardashian hat die Schnauze voll von Männern?

Samstag, 29. Juni 2019 10:26 Uhr

Khloé Kardashian ist aktuell nicht auf Männersuche. Die ‘Keeping Up With The Kardashians’-Darstellerin musste in den letzten Monaten einiges durchmachen.

Nachdem ihr Freund Tristan Thompson, mit dem sie die 14 Monate alte Tochter True hat, sie zum wiederholten Male betrog – dieses Mal sogar mit Jordyn Woods, einer Freundin der Familie – trennte sie sich endgültig von dem Vater ihrer Tochter und zieht ihre Kleine nun als alleinerziehende Mutter groß. Einen Ersatz-Papi sucht sie auch erst einmal nicht.

„Ich genieße mein Leben“

Khloe Kardashian hat von Männern offenbar jetzt die Nase voll. „Ich gehen gerade nicht auf Dates, aber ich genieße mein Leben“, erklärt die junge Mutter im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘. „Ich liebe das Leben und ich genieße mein Leben und meine Zeit mit meinem Baby und meiner Familie gerade sehr.“

Außerdem brauche sie keinen Mann, um sich in ihrem Leben gut zu fühlen. „Ich habe niemals das Gefühl, dass ich einen Mann brauche, um mich bodenständig zu fühlen. Ich fühle mich wirklich gut, deshalb genieße ich meine Zeit mit True und meiner Familie. Keine Dates bis jetzt und das ist gut so.“