Khloé Kardashian ist stolz auf gute Beziehung zu ihrem Ex

Khloé Kardashian ist stolz auf ihre Beziehung zu Tristan Thompson. Die Reality-TV-Darstellerin und der Sportler haben gemeinsam die 18 Monate alte Tochter True zusammen, doch die Beziehung zerbrach Anfang des Jahres endgültig.

Nach vielen Fremdgehskandalen und einer Knutscherei mit einer Freundin der Familie, zog Khloé einen Schlussstrich unter die Liebe zum Vater ihrer Tochter. Trotzdem sind sie als Eltern gemeinsam für ihre Kleine da und Khloé ist stolz auf den Umgang, den sie mit ihrem Ex mittlerweile hat.

„Ich bin sehr stolz auf die Co-Eltern-Rollen, die wir haben“

Auf Instagram teilte die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin nun eine Story mit Ballons, die sie von Tristan als Glückwunsch zu ihrer eigenen neuen Duftmarke, die sie mit ihren Schwestern auf den Markt bringt, bekam.

Dazu erklärt sie: „Heute habe ich meine Pink Diamond-Kollektion mit KKW Fragrance herausgebracht und ich habe diese Ballons von meinem Baby True und Tristan bekommen. Ich weiß die Liebe und den Gedanken wirklich zu schätzen und ich bin sehr stolz auf die Co-Eltern-Rollen, die wir haben.“ Klingt so, als hätten sich bei diesem Drama-Paar wirklich so langsam die Wogen geglättet. Wie schön.