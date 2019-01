Khloe Kardashian: Unsicher, ob sie weitere Kinder will

Sonntag, 6. Januar 2019 13:23 Uhr

Khloe Kardashian, die gemeinsam mit NBA-Star Tristan Thompson die acht Monate alte Tochter True großzieht, gibt zu, dass sie in Sachen Kinderplanung noch unentschlossen ist.

Auf die Frage, ob sie weitere Kids will, antwortete Khloe auf Twitter: „Oh Gott, das weiß ich nicht! Ich liebe True so sehr und ich bin so vollkommen dank ihr! Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich mit einem zweiten Baby noch vollkommener fühle, aber ich weiß es einfach nicht. Ich denke: Kommt Zeit, kommt Rat – was immer Gott will.“

Quelle: instagram.com

Über den Seitensprung

Sicherlich wartet die ‚Revenge Body‘-Moderatorin mit der Familienplanung auch aufgrund ihrer turbulenten Beziehung zu Thompson: Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter waren Videos aufgetaucht, die den Basketballer beim Seitensprung zeigen.

Quelle: instagram.com

Mit der Beziehungskrise öffentlich umzugehen war für Khloe nicht einfach, wie sie vor einigen Wochen in ‚Keeping Up With the Kardashians‘ verriet. In der Reality-Show erklärte sie:

„Es haben alle ihren eigenen Mist, von dem ich nichts weiß. Und meiner wird in der Öffentlichkeit breit getreten. Es ist einfach viel härter, die Sachen durchzugehen, wenn es öffentlich ist und ich einen Tag später mein Kind zur Welt gebracht habe. Es ist einfach zu viel.“