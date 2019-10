Kim Gloss: Geht sie 2020 mit Verlobtem ins „Sommerhaus der Stars“?

Influencerin Kim Gloss (27) schwebt im siebten Himmel. Sie und und ihr Alexander haben sich vor wenigen Wochen erst verlobt. Das Interesse an der Beziehung der beiden ist groß, verrät die ehemalige DSDS-Teilnehmerin im Interview mit Klatsch-tratsch.de.

So hätten nicht nur mehrere Fernsehsender bereits Interesse an exklusiven Aufnahmen ihrer Hochzeit angemeldet, die kommenden Sommer stattfinden soll. Im nächsten Sommer dürften sich auch wieder einige mehr oder weniger bekannte Promis ins „Sommerhaus der Stars“ pressen, um ihre Beziehungen zu testen.

Quelle: instagram.com

Anfragen lagen bereits vor

Denn wie sagt ein altes Sprichwort so schön? Eine Beziehung, die das Sommerhaus übersteht, hält für immer. Möchte Kim vor den Augen der deutschen TV-Nation ihre Beziehung auf die Probe stellen? Anfragen von den Produzenten der Sommerhaus-Sendung habe es schon gegeben, verrät Kim: „Für Staffel eins haben wir bereits ein Angebot bekommen.“

Aber daran teilnehmen möchte die junge Mutter, die bereits in der Vergangenheit an Trash-Reality-Formaten wie dem „Dschungelcamp“ beteiligt war, nicht: „Das kommt für uns nicht in Frage!“