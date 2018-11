Kim Kardashian: Ist ihre Drogen-Porno-Geschichte erlogen?

Mittwoch, 28. November 2018 13:14 Uhr

Ich-Darstellerin Kim Kardashian (38) schockte die Welt jetzt mit einem Geständnis: Sie habe Drogen genommen und dabei „dumme Sachen gemacht“.

Mit diesen dummen Sachen sind ihre erste Hochzeit im Jahr 2000 mit dem Video-Produzenten Damon Thomas sowie ihr berühmt berüchtigtes Sextape mit Sänger Ray J (37) gemeint. Während der Hochzeit sowie beim Videodreh sei sie auf Ecstasy gewesen.

Alles Bullshit, behauptet jetzt ein angeblicher Insider aus dem Umfeld von Ray J. Zumindest was ihr sexuelles Intermezzo auf dem bekannten Video betreffe.

Quelle: instagram.com

Die Legende um die zitternden Lippen

Laut dem Promiportal „TMZ“ habe Kim damals höchstens gekifft. Alkohol und harte Drogen hätte sie an dem Abend nicht konsumiert, will die namentlich unbekannte Quelle wissen. Sie habe an dem Abend lediglich Marihuana aus einer Penis-förmigen Bong geraucht.

Quelle: instagram.com

Anders wie Kim behauptet, habe das Zittern ihrer Lippen damals nicht mit den angeblichen Drogen zusammengehangen: „Ihre Lippen zitterten, weil sie gefi**t wurde,“ will der angebliche Insider wissen.

Laut TMZ sei Ray J auch nicht gerade erfreut über die Behauptung von Kim, dass sie während der bekannten Sex-Szenen Drogen intus gehabt habe.

Was sich tatsächlich in dieser legendären Nacht in Kim’s Körper abgespielt hat, weiß nur sie …