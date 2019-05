Kim Kardashian & Kanye West: Baby Nr. 4 ist da

Samstag, 11. Mai 2019 08:53 Uhr

Kim Kardashian und Kanye West sind zum vierten Mal Eltern geworden. Das Paar durfte sich erst im Januar letzten Jahres über die Geburt von Töchterchen Chicago freuen, nun haben die Stars erneut Nachwuchs erhalten.

Am Freitag brachte eine Leihmutter ihr viertes Kind – einen weiteren Jungen – zur Welt. In einem Tweet enthüllte Kim: „Er ist hier und er ist perfekt!“ In einem weiteren Post verriet die 38-Jährige, dass das neue Familienmitglied verblüffende Ähnlichkeiten mit seiner Schwester Chicago habe. „Er ist außerdem Chicagos Zwilling haha. Ich bin sicher, dass er sich ziemlich verändern wird, aber jetzt gerade sieht er genau wie sie aus“, schrieb sie sichtlich amüsiert.

North ist aufgeregt

Der Name des kleinen Wonneproppens ist indes noch nicht bekannt. „Sie hatten einen Namen im Kopf, aber sie wollten das Baby erst kennenlernen, bevor sie sich entscheiden“, erklärt ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin. Die stolzen Eltern seien völlig aus dem Häuschen über die Geburt:

Quelle: instagram.com

„Kim und Kanye waren beide für die Geburt am Donnerstag im Krankenhaus. Sie sind entzückt. Ihr kleiner Junge ist super süß und sieht wie Kim aus.“ Ihre drei anderen Kinder – neben Chicago außerdem North (5) und Saint (3) – hätten ihr neues Geschwisterchen bereits kennengelernt. „North wirkt am aufgeregtesten“, so der Vertraute.