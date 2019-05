Kim Kardashian: Leihmutter liegt in Wehen – Baby auf dem Weg?

Freitag, 10. Mai 2019 10:29 Uhr

Es dürfte nicht mehr all zu lang dauern, Kim Kardashians (38) Leihmutter liegt in den Wehen. Sie trägt aktuell das vierte Kind von Kim und Kanye West aus. Es ist ein Junge. Das Geheimnis ausgeplaudert hat Schwester Kourtney (40).

Eigentlich hätte Kim Kardashian einen Auftritt in der Talkshow von Ellen DeGeneres (63) gehabt, doch die fehlte. Das hatte einen einfachen Grund, Kim ist im Krankenhaus, denn bei ihrer Leihmutter haben die Wehen eingesetzt.

Es könnte jederzeit soweit sein

In der Sendung verriet Kourtney: „Also… Das weiß jetzt noch nicht einmal meine Mami, aber Kims Leihmutter liegt in den Wehen. Kim ist deswegen bei ihr im Krankenhaus.“ Kris Jenner, die auch vor Ort war, war völlig aus dem Häuschen und stammelt: „Aber was tun wir dann hier?!“

Es dürfte sich also nur noch um Stunden handeln, bis Baby Nummer Vier auf der Welt ist. Kim und Kanye haben bereits die Kinder North (5), Saint (3) und Chicago (1). Auch die jüngste Chicago wurde durch eine Leihmutter ausgetragen.