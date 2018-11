Kim Kardashian mag es nicht, beim Sex zu schwitzen

Montag, 5. November 2018 21:18 Uhr

Dass Kim Kardashian so einige Eigenarten an sich hat, ist bekannt. Nun wurde jedoch bekannt, dass der Reality-Star es angeblich absolut nicht abkann, wenn sie beim Sex beginnt zu schwitzen. Schließlich könnte ihr Make-Up verschmieren.

Das behauptet zumindest ihr Ex Ray J. Er muss es wissen! Für drei Jahre war er mit Kim liiert und er war es auch, der in ihrem berühmten Sex-Video zu sehen war. Ray J scheint noch immer an die gemeinsame Zeit zu denken, warum sollte er sonst, über zehn Jahre danach intime Details ausplaudern.

Quelle: instagram.com



Kim lacht Ray J aus

Gegenüber der britischen „Sun“ sagt er: „Sie mochte es nicht zu schwitzen“, so habe sie den Sex sogar unterbrochen „um sich nachzuschminken“, so der Sänger. Wer nun denkt, das wäre alles, kennt Plaudertasche Ray J nicht gut genug: „Sie war wirklich wild, hatte einen roten Louis-Vuitton- Koffer voll mit Sex-Toys.“

Quelle: instagram.com



Kim selbst kann darüber womöglich nur lachen, schließlich hat sie es einem Sex-Tape zu verdanken, dass sie heute weltweit bekannt und ja, vor allem stinkreich ist. Auf Twitter schrieb sie: „Oder es zeigt, dass er ein pathologischer Lügner ist. Glaubst du diese Geschichte wirklich? Ich finde das lustig!“