Kim Kardashian: So riecht ihr Kanye also ...

Dienstag, 13. November 2018 21:10 Uhr

Na, wenn das so ist: Kim Kardashian Wests (38) Ehemann Kanye West (41) soll nach Geld riechen.

Das sagte die 38-Jährige nun selbst, die seit vier Jahren mit dem Musiker verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder mit ihm hat: die fünfjährige North, den zweijährigen Saint und die neun Monate alte Chicago. Die Reality-TV-Darstellerin kann es zwar nicht genau benennen, aber sie findet, dass der Geruch ihres Liebsten sie an einen reichen Menschen erinnert.

Bei der Promotion ihrer neuen Duftlinie für ihre Marke KKW Fragrance erzählte sie gegenüber ‚The Cut‘: „Er riecht… reich. Ich kann es nicht erklären, aber wie eine reiche Person. Wie… Geld, ich weiß es nicht. Er riecht so, wie du dir eine sehr teure Saint Laurent Parfüm-Kampagne vorstellst.“

„Kendall hat keinen Geruch“

Auch dem Rest ihrer Familie kann die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin Gerüche und Düfte zuordnen: „Kendall hat keinen Geruch. Was gut ist. Sie riecht einfach immer frisch und sauber und wie ein Supermodel. Genau wie man denken würde, dass sie riecht. Kylie riecht immer nach einem meiner Originaldüfte aus Gardenien und Jasmin. Kourtney riecht nach ganz natürlichen Produkten. Khloé riecht nach reichhaltigem Öl, sehr fruchtig, aber ein reicher Duft. Sie mag auch sehr gerne weiße Blumenbilder.“

„Ich rieche so gut“

Kim selbst experimentiert gerne mal mit ihren Parfüms: „Ich rieche so gut. Ich überlagere meine Düfte, je nachdem, wie ich mich fühle, weil sie mir gute Laune machen. Ich teste immer neue Gerüche und die Leute fragen dann ‚Was ist das? Das riecht so gut?‘.“