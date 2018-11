Kim Kardashian: Will sie ein Kind aus Armenien adoptieren?

Freitag, 9. November 2018 11:20 Uhr

Kim Kardashian hat gemeinsam mit Kanye West bereits drei Kinder, er ließ jedoch bereits vor kurzem verlauten, er wünsch sich insgesamt sieben Kinder.

Anscheinend hat Kim nun auch gefallen daran gefunden und überlegt nun ein Kind aus Armenien zu adoptieren. Armenien ist das Heimatland ihres verstorbenen Vaters Robert George Kardashian, dessen Eltern armenische Einwanderer waren.

Quelle: instagram.com

Eine Quelle erzählt gegenüber dem „Heat“-Magazin: „Sie stehen im Kontakt zu einem Waisenhaus in Armenien, dass sie bereits vor drei Jahren besucht hatten und sie planen einen Trip in den nächsten Wochen dahin.“

Sie hat bereits einen Namen

Laut der Quelle möchte Kim einen kleinen Jungen adoptieren, der sie immer an ihren verstorbenen Vater erinnern soll. Und die Pläne sind bereits so gefestigt, dass sie und Kanye schon einen Namen in Petto haben.

Quelle: instagram.com

„Sie haben schon entschieden ihm den Namen Sam zu geben, nach ihrem Ur-Großvater Saghatel Kardaschoff, der seinen Namen in Sam Kardashian änderte, als er in Amerika ankam.“