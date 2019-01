Kim und Kanye: Adoption wäre auch eine Option gewesen

Freitag, 4. Januar 2019 15:24 Uhr

Das vierte Kind von Kim Kardashian West und Kanye West wird von einer anderen Leihmutter ausgetragen.

Das Paar, das angeblich sein viertes Kind erwartet, hat eine andere Frau gebeten, ihr Baby für sie auszutragen, nachdem die beiden vor zwölf Monaten ebenfalls per Leihmutter Eltern der kleinen Chicago wurden.

Quelle: instagram.com

Ein Nahestehender des Paares sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Das Paar wollte immer eine große Familie, besonders Kim. Sie liebte es, mit all [ihren Schwestern] und Rob aufzuwachsen. Feiertage, Geburtstage und Events mit vielen Menschen zu verbringen ist, was Kim kennt, und sie wollte dasselbe für ihre eigenen Kinder. Kim und Kanye haben ihre Optionen gut abgewägt, nahmen sich Zeit, um alles zu durchdenken. Am Ende entschieden sie, zu schauen, ob der Embryo sich einnisten würde, wenn er implantiert ist, und überließen den Rest dem Schicksal. Familie ist für Kim und Kanye alles und sie sind über die Maßen erfreut, ihre Familie zu vergrößern.“

Quelle: instagram.com

Die Wests sind ebenfalls bereits Eltern von North (5) und Saint (3) und wollten unbedingt noch ein Kind per Leihmutter bekommen, nachdem sie solch ein „positives“ Erlebnis beim ersten Mal gehabt hatten.

Allerdings seien sie anderen Methoden gegenüber ebenfalls offen gewesen, wie ein Insider zuvor bereits offenbart hatte, und sollen auch die Möglichkeit einer Adoption ins Auge gefasst haben.