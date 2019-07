Kirstie Alley geht auf Bette Midler los

Bette Midler ist jetzt wegen eines kürzlich erschienenen Tweets unter Beschuss geraten, besonders durch Schauspielerin Kirstie Alley. Midler teilte kürzlich ein Foto von einer der Kundgebungen von Präsident Trump – und wollte dann scheinbar einen Witz über seine schwarzen Anhänger machen. Das ging allerdings gehörig daneben…

Die 73-Jährige schrieb: „Schaut, da sind afroamerikanische Männer auf dem Foto! Wie viel hat er wohl dafür bezahlt, dass sie im „Blackground“ (Anm. d. Red.: statt „Backround“) zu sehen sind?“. Am folgenden Tag rügte Schauspielerin Kirstie Alley die alte Dame gehörig für ihren Tweet.

This is one of the most racist, degrading „jokes“ I’ve seen on Twitter & that’s saying a lot. We get it Bette, you hate Trump & that’s your right but to imply Black men have to be PAID to celebrate their OWN political views is pure and REAL racism. And „BLACKGROUND“?? WTF??!! https://t.co/7PXH75tf8i

— Kirstie Alley (@kirstiealley) July 25, 2019