Kit Harington: So sehr leidet seine Ehe mit Rose Leslie?

Kit Haringtons Frau leidet unter den Problemen ihres berühmten Mannes. Der erfolgreiche Seriendarsteller nahm sich kürzlich vor einigen Wochen in einem „Wellness-Zentrum“ eine Auszeit, um sich um seine „persönlichen Probleme“, aber auch seine Alkoholsucht zu kümmern, wie sein Sprecher damals mitteilte.

Besonders seine Ehe habe unter der schweren Zeit gelitten, wie jetzt ein Insider gegenüber dem US-Revolverblatt ‘National Enquirer’ verriet. Mittlerweile wisse Harington aber, dass er sich bemühen muss, um die Ehe mit seiner Frau Rose Leslie am Leben zu erhalten, so der Insider; „Er weiß jetzt mehr denn je, dass er trocken bleiben muss oder er riskiert, dass sie ihn verlässt. Rose hat die Geduld einer Heiligen gezeigt, während er seine Probleme hatte. Jetzt muss Kit von der Flasche wegbleiben, wenn er will, dass sie bei ihm bleibt.“

Zuvor hatte ein Bekannter des 32-Jährigen ‚Game Of Thrones‘-Stars über dessen Wellness-Aufenthalt gesprochen: „Jetzt, da er diese Pause hat und sich von Jon Snow verabschiedet hat, brauchte er Hilfe, um Dinge herauszufinden und er selbst zu sein – nur Kit zu sein.“

Kit ging in Therapie

Harington selbst hatte im Interview mit ‚Variety‘ zuvor über seine Lebenssituation gesagt: „Es war keine sehr gute Zeit in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, dass ich der glücklichste Mensch der Welt war, als ich mich plötzlich verletzlich fühlte. Ich hatte eine wackelige Zeit in meinem Leben – wie ich glaube viele Leute in ihren 20ern. Das war zu der Zeit, als ich mit einer Therapie anfing und damit, mit Leuten zu sprechen.“