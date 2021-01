24.01.2021 14:10 Uhr

Kourtney Kardashian bändelt mit „Blink 182“-Travis Barker an?

Die Ich-Darstellerin und der Rock-Star - Kourtney Kardashian und Travis Barker hätten das Zeug zum Super-Pärchen.

Anscheinend hat Kourtney Kardashian (41) die Schnauze voll von Toyboys. Nachdem sie seit der Trennung von Scott Disick (37) vor allem mit 15 bis 20 Jahren jüngeren Boys anbandelte, soll sie nun wieder einen Mann in ihrem Alter daten.

Wie es scheint, verbringen die älteste der Kardashian-Schwestern und der „Blink 182“-Star Travis Barker (45) gerade eine gemeinsame Zeit in Palmes Springs.

Verräterisches Instagram

Die Gerüchte um das neue Traumpaar entflammten die Promis selbst mit ihrem Insta-Verhalten. Am Freitag teilte Kourtney in ihren Storys ein Foto von Kris Jenner (65) Pool in Palm Springs bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Hügel. Am darauffolgenden Samstagnachmittag lud Travis Barker ein Foto mit der gleichen Aussicht in seinen eigenen Instagram-Storys hoch.

Haben die zierliche Kourtney und der zutätowierte Travis die Nacht gemeinsam in der Villa verbracht?

Er kommentiert ihre Thirst-Traps

Das ist aber noch nicht alles. Offensichtlich verbringen die Celebritys nicht nur Zeit miteinander, Travis kommentiert auch regelmäßig die sexy Postings der 41-Jährigen.

Erst kürzlich postete Kourtney ein sexy Spiegel-Selfie von sich. Travis reagierte darauf mit einem Rosen-Emoji. Bei einem anderen Foto, das Kourtney Anfang des Monats postete, fügte Travis ein Tulpen-Emoji in den Kommentaren hinzu.

Oder nur Freunde?

Vielleicht brodelt die Gerüchteküche aber ganz zu Unrecht hoch. Denn wie man weiß sind Kourtney und Travis schon seit einigen Jahren eng miteinander befreundet. Sie wohnen beide in der gleichen Nachbarschaft in Calabasas und besuchen sogar dieselbe Kirche, die berühmt und inzwischen auch berüchtigte Hillsong-Church.

Aber wie man weiß, entwickeln sich auf guten Freunden oft wunderbare Partnerschaften.

Galerie

Wer ist noch mal Travis Barker?

Für all die jüngeren Leserinnen: Travis Barker ist der Drummer der Band „Blink 182“. Die Rock-Gruppe gehörte um die Jahrtausendwende zu den angesagtesten Bands überhaupt. Ihr Hit „All The Small Things“ gilt bis heute als Klassiker.

Der attraktive Tattoo-Freak landete in den vergangenen Jahren häufig ungewollt in den Schlagzeilen. Er war lange drogensüchtig, starb 2008 beinah bei einem Flugzeugunglück und lieferte sich 2016 einen sehr hässlichen Sorgerechtsstreit mit seiner Ex Shanna Moakler (45), in dem es unter anderem um Drogen, Waffen und Vernachlässigung ging.