Kourtney Kardashian: Ist sie jetzt wieder mit ihrem Younes zusammen oder nicht?

Kourtney Kardashian(40) und ihr On-Off-Freund Younes Bendjima sollen „definitiv ein Paar“ sein. Im September wurden bereits zum ersten Mal Gerüchte laut, dass die „Keeping Up with the Kardashians„-Darstellerin wieder mit dem 26-Jährigen anbandelt.

Damals wurde die 40-Jährige händchenhaltend mit Bendjima fotografiert – von dem sie sich im vergangenen Jahr erst getrennt hatte, da er sie angeblich betrogen hatte. Nun hat ein Insider der Website „TMZ.com“ mitgeteilt, dass sich die beiden bereits seit sechs Monaten wieder sehen, aber sie sollen versuchen, ihre Romanze privat zu halten und die Dinge „langsam“ anzugehen.

Quelle: instagram.com

„Sie sahen wie ein Paar aus“

So sollen die beiden in den frühen Morgenstunden des Donnerstags am 5. Dezember im Nachtclub LIV in Miami Beach „sehr innig“ miteinander gewesen sein und ein Beobachter erzählte der US-Seite, dass sie absolut „wie ein Paar aussahen“, obwohl es so schien, als versuchten die Turteltauben, „nicht gesehen zu werden“.

Außerdem besuchten Kourtney und Younes am Dienstag zudem zuletzt eine Laufstegshow von „Dior“ – allerdings kamen sie nicht zusammen als Paar. Bleibt also abzuwarten, wie lange das Versteckspiel noch anhält.