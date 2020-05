Kourtney Kardashian rät zu Sex-Toys

Kourtney Kardashian hat ihren Fans Sex-Tipps während Corona gegeben. Die Corona-Krise zwingt Millionen Menschen dazu, die meiste Zeit momentan zu Hause zu verbringen und auf menschlichen Kontakt zu verzichten. Deshalb greifen viele für Meetings zu Video-Schalten. Doch auch privat in Sachen Erotik ist das Bewegtbild momentan der beste Begleiter.

Deshalb hat Kourtney Kardashian ihren Fans jetzt auf ihrem Web-Blog ‘Poosh’ Tipps gegeben, wie das erotische Erlebnis via FaceTime optimal wird. Dafür sei es wichtig, sich in seiner Lingerie wohlzufühlen und seinem Partner ein vertrautes Gefühl zu geben. Außerdem schreibt sie: „Lass deinen Körper und deine Stimme einfach mit dem Flow gehen. Es kann sich anfangs komisch anfühlen, aber wenn du im Groove bist, wirst du auf dem Weg zu deinem großen O sein!“ Und auch Sextoys seien eine gute Ergänzung, so Kardashian weiter: „Aber vor allem: Habt Spaß mit der virtuellen Sex-Version!“

Charity-Challenge der Kardashians

Derzeit gibt ihre Schwester Kim gerade einem glücklichen Fan die Chance, mit ihr und ihren Geschwistern Kourtney und Khloe Kardashian zu Mittag zu essen. Kim wird den Preis im Rahmen der All-In-Challenge verlosen, wofür sie nominiert wurde.

Die Initiative ist nur so von Stars gespickt und zielt darauf ab, 100 Millionen Dollar für gemeinnützige Organisationen zu sammeln, die inmitten der Pandemie gefährdete Gemeinden unterstützt. Kim enthüllte die aufregende Gelegenheit in einem Video, das in sozialen Medien veröffentlicht wurde, und erklärte wohin die Spenden gehen. Der Star lud ihre Fans ein, mit ihr und ihren Schwestern zu Mittag zu essen, während sie die neue Staffel von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ filmen.