Krass! Diese Promis sind gleich alt

Mittwoch, 2. Januar 2019 22:00 Uhr

Es gibt Stars, wie z.B. Lucy Liu, Vanessa Hudgens oder Pharell Williams, die wollen einfach nicht altern. Es gibt aber auch diejenigen, die ihrem biologischen Alter optisch ziemlich voraus sind. Oder hättest Du gedacht, dass Jared Leto und Martin Freeman beide im Jahr 1971 geboren sind?

Jahrgang 1962: Tom Cruise & Horst Lichter

Tom Cruise ist Schauspieler und Frauenschwarm, Fernsehkoch Horst Lichter höchstens der nette Onkel von nebenan. Beide sind im Jahr 1962 geboren und demnach gleich alt. Bei den Bildern ist das kaum zu glauben oder?

Jahrgang 1993: Meghan Trainor & Ariana Grande

Zugegeben, jeder Vergleich mit Ariana Grande ist unfair, die Sängerin sieht immer noch aus wie zu Beginn ihrer Karriere. Mit ihrer kindlichen Figur und süßen Gesichtszügen hat sie einfach das richtige Los gezogen. Da schaut Meghan Trainor leider doof aus der Wäsche!

Jahrgang 1966: Cynthia Nixon & Halle Berry

Als ein Teil des „Sex and the City“-Cast prägte Cynthia Nixon in sexy High Heels und schönen Kleidern eine ganze Generation. Ein paar Jahre sind ins Land gegangen und die Schauspielerin ist deutlich gealtert. Das kann man von Bondgirl Halle Berry nicht unbedingt sagen.

Jahrgang 1971: Martin Freeman & Jared Leto

Jared Leto scheint einen ordentlichen Schluck aus dem Jungbrunnen getrunken zu haben. Im Gegensatz zu seinem Schauspiel-Kollegen Martin Freeman wirkt er viel jünger. Viel machen auch die dunklen vollen Haare aus.

Jahrgang 1958: Jamie Lee Curtis & Michelle Pfeiffer

Das graumelierte Haar und die Kurzhaarfrisur von Jamie Lee Curtis sorgen dafür, dass die Schauspielerin weitaus älter aussieht als ihre Kollegin Michelle Pfeiffer.

Jahrgang 1968: Celine Dion & Lucy Liu

Zugegeben, Menschen mit asiatischem Backround haben oftmals ziemlich Glück mit ihren Genen. Vielleicht auch ein Grund warum Lucy Liu immer noch als heißer „Charlies Angel“ durchgehen würde und Celine Dion höchstens als Mutter einer Geheimagentin.

Jahrgang 1963: Nino de Angelo & John Stamos

Als „Onkel Jesse“ war John Stamos schon in den 90er-Jahren der Traum vieler Teenies. Bis heute ist der Schauspieler ziemlich hot! Nino de Angelo verzaubert seit Beginn seiner Karriere mit seiner Musik eine ältere Zielgruppe. Wirkt er deswegen weitaus älter als John Stamos?

Jahrgang 1988: Adele & Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens sieht aus, als ob sie gerade erst die Dreharbeiten von „High School Musical“ beendet hätte. Dabei liegt der erste Film ganze 12 Jahre zurück. Adele ist zwar nicht weniger attraktiv, wirkt durch ihr Styling aber leider viel älter als Hudgens.