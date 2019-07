Kris und Kylie Jenner: „Unsere Beziehung wechselt alle paar Jahre“

Dienstag, 2. Juli 2019 19:20 Uhr

Kris und Kylie Jenner haben eine starke Mutter-Tochter-Bindung. Das 63-jährige Kardashian-Familienoberhaupt freue sich über die enge Beziehung zu seiner Tochter, die wie eine Freundschaft sei und die sich ständig weiterentwickle.

Der ‚Harper’s Bazaar‘ sagte der Reality-Star: „Wir waren immer emotional und spirituell sehr verbunden und haben diese unglaublich starke Bindung. Aber ich denke, mit zunehmendem Alter verändert sich unsere Beziehung ein wenig. Und für mich möchte ich, dass sie weiß, dass ich immer hier bin, um sie zu leiten und ihr bei allem zu helfen, was sie braucht. […] Unsere Beziehung wechselt alle paar Jahre.“

Quelle: instagram.com

„Jetzt kann ich verstehen, wie sie sich wegen mir fühlt“

Und die 21-jährige Kylie, die mittlerweile selbst Mutter einer kleinen Tochter ist, verriet, dass sie nun „all die Dinge zu schätzen“ wisse, die ihre Mutter über die Jahre für sie getan hat. Außerdem habe sie nun ein besseres Verständnis dafür, wie es sich anfühlt, Mutter zu sein.

Quelle: instagram.com

„Als ich Mutter wurde, veränderte sich meine Sicht auf das Leben völlig, ebenso wie ich meine eigene Mutter ansah und all die Dinge schätzte, die sie für mich getan hat. Jetzt kann ich verstehen, wie sie sich wegen mir fühlt, wie sie mich liebt und wie stark ihre Liebe für all ihre Kinder ist, weil ich von Stormi besessen bin“, so die Jungunternehmerin.