Kristen Bell hat ihren fünften Hochzeitstag vergessen

Kristen Bell und Dax Shepard haben beide ihren Hochzeitstag vergessen. Wenn nur ein Teil des Paares den wichtigen Meilenstein in der Beziehung vergisst, ist das meist eine äußerst unangenehme Situation. Der 39-Jährigen und dem ‚CHIPS-Star ist es nun aber tatsächlich passiert, dass alle beide nicht mehr an den eigenen Hochzeitstag gedacht haben.

Vor den Altar traten sie am 16. Oktober 2013, doch offensichtlich ist ihnen das tatsächliche Datum gar nicht so wichtig. Auf Instagram postete die hübsche Blondine ein Foto von sich und ihrem Liebsten.

Sie feiern jeden Tag

Kristen Bell schrieb: „Wir wurden von unserer Familie und von Freunden daran erinnert, dass irgendwann letzte Woche unser fünfter Hochzeitstag war. Um ehrlich zu sein wusste keiner von uns, an welchem Tag genau. Der Grund dafür ist, dass wir seitdem jeden Tag unsere Verbindung gefeiert haben.“

Am Tag selbst hatte die Großmutter darauf aufmerksam gemacht, dass der 16. wohl ein besonderes Datum war. Zu einem anderen Foto, auf dem das Paar sich leidenschaftlich küsst, heißt es: „Das war der Morgen, an dem wir beide Nachrichten von Oma bekamen, in denen ‚Alles Gute zum Hochzeitstag‘ stand. Wir waren beide gerade im Aufbruch, aber hielten inne für eine heiße, kurze Knutscherei.“