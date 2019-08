Kristen Stewart: Hat ihr eine neue Frau den Kopf verdreht?

Kristen Stewart soll eine neue Freundin haben. Scheint als befinde sich die 29-Jährige aktuell ein wenig im Liebeskarussell. Erst kürzlich wurde die ‚Twilight‘-Darstellerin nämlich noch küssend mit On-Off-Freundin und Model Stella Maxwell gesichtet, und jetzt?

Jetzt soll es eine neue Frau an der Seite der Schauspielerin geben. Ihre neue Flamme heiße Dylan Meyer und soll von Beruf Drehbuchautorin sein. Die Gerüchte kommen, nachdem die beiden Frauen knutschend in New York gesichtet wurden.

Das ist ihr bei einer Frau wichtig

Ein Insider berichtete ‚E!News‘, dass die beiden sich sehr nahe seien: „Kristen verbringt viel Zeit mit Dylan und ist sehr glücklich darüber. Sie hat Stella ein wenig gesehen, aber jetzt ist sie mit Dylan weitergegangen. Sie konzentriert sich darauf, Spaß zu haben… […] [sie] sehen sich so oft wie möglich.“

Kristen hatte zuvor verraten, dass sie nur mit Leuten zusammen sein wolle, die sie „ergänzen“ und eine Beziehung zu denen eingehen wolle, die ihre guten Seiten zur Geltung bringen und eine perfekte Ergänzung in ihrem Leben sind. Mal sehen, ob Dylan vielleicht diese Ergänzung ist… Keine der Frauen hat jedoch bisher Stellung zu den Spekulationen einer neuen Liebe genommen.