Kristen Stewart: „Ich date nur Menschen, die mich ergänzen“

Kristen Stewart datet nur Menschen, die sie „ergänzen“. Die 29-jährige Schauspielerin ist zur Zeit mit Model Stella Maxwell zusammen und führte zuvor bereits Beziehungen mit St. Vincent und ihrem ‚Twilight‘-Co-Star Robert Pattinson.

Nun erklärte sie in der September-Ausgabe des Magazins ‚Vanity Fair‘, sich nur auf Beziehungen mit Menschen einzulassen, die ihre guten Seiten zum Vorschein bringen und eine perfekte Ergänzung zu ihrem Leben darstellen. Stewart berichtete: „Ich date nur Menschen, die mich ergänzen.“

Der Star glaubt auch, von der breiten Öffentlichkeit als „Arsch****“ angesehen zu werden, da er nicht „willentlich“ ins Rampenlicht sprang, nachdem er als Bella Swan in der ‚Twilight‘-Filmreihe über Nacht berühmt wurde.

Kristen Stewart betonte allerdings, „auf keine Art und Weise rebellisch“ zu sein. Danach gefragt, wie die Leute sie wahrnehmen, antwortete die Amerikanerin: „Ich denke, ich bin dem entwachsen, aber ich war früher echt frustriert, dass ich, weil ich nicht willentlich ins Zentrum einer bestimmten Aufmerksamkeit sprang, dass es schien, als sei ich ein Arsch****. Ich bin auf keine Art und Weise rebellisch. Ich bin keinesfalls konträr. Ich will einfach, dass die Menschen mich mögen.“

„Ich spreche mit Geistern“

Obwohl Stewart also scheinbar kein Rebell ist, so hat der ‚3 Engel für Charlie‚-Star doch etwas außergewöhnliches an sich, da er offenbarte, mit Geistern zu sprechen, besonders wenn er sich in einer „komischen kleinen Stadt“ befindet. „Ich spreche mit [Geistern]. Wenn ich in einer komischen kleinen Stadt bin, einen Film mache und in einem merkwürdigen Apartment bin, dann bin ich so ‚Nein, bitte, damit komme ich nicht klar. Jeder andere, aber es kann nicht ich sein‘. Wer weiß, was Geister sind, aber da gibt es eine Energie, die mich sensibel macht. Nicht nur bei Geistern, auch bei Menschen“, so Stewart im Interview.