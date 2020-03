Kylie Jenner bändelt wieder mit Travis Scott an?

Bändelt Kylie Jenner wieder mit Travis Scott an? Der Schock war groß, als sich die junge Unternehmerin im Herbst letzten Jahres von dem Vater ihrer Tochter Stormi (2) trennte.

Seitdem betonten beide stets, wie eng ihr Verhältnis immer noch sei. Nun sieht es ganz danach aus, als könnte sich ein Liebes-Comeback anbahnen. Auf Instagram postete Kylie nämlich alte Bilder, die sie und ihren Ex turtelnd bei einem Basketballspiel 2017 zeigen.

Sind sie wieder „exklusiv“?

„Es ist eine Stimmung“, schrieb die 22-Jährige daneben. Wie ein Insider des ‚People‘-Magazins verrät, wolle sich das (Ex-)Paar jedoch nicht unter Druck setzen lassen. Die Stars würden es derzeit einfach genießen, Zeit miteinander zu verbringen.

„Die Dinge zwischen Kylie und Travis laufen super. Sie sind sehr glücklich. Kylie will ihre Beziehung in keine Schublade stecken. Aber es scheint, als würden sie sich mit keinen anderen Leuten treffen“, enthüllt der Vertraute.

Für viele Fans kommt die Wiederannäherung der beiden nicht überraschend. Schließlich hatte die Reality-Queen erst kürzlich enthüllt, dass der Rapper ihr „bester Freund“ sei. „Wir beide lieben Stormi und wollen das Beste für sie. Wir bleiben verbunden und koordiniert“, sagte sie bei ‚Keeping Up With the Kardashians‘.