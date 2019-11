Kylie Jenner: Datet sie statt Drake jetzt wieder ihren Ex?

Kylie Jenner soll Drake nicht daten. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin und ihr Rapper-Freund Travis Scott legten im letzten Monat nach einer Reihe von Streitereien und Meinungsverschiedenheiten eine Pause in ihrer Beziehung ein.

Durch die knapp zwei Jahre alte Tochter Stormi sind die beiden aber ohnehin für immer verbunden, weshalb sie auch weiterhin viel Zeit miteinander verbringen. Doch nun ist die 22-Jährige dabei gesehen worden, wie sie Zeit mit dem 33-jährigen Rapper Drake verbracht hat.

Quelle: instagram.com

„Kylie und Travis geht es gut“

Aber wie ein Insider jetzt ausplauderte, ist an den romantischen Liebesgerüchten nichts dran, denn die beiden seien nur Freunde. Und auch an dem Gerücht, dass sie zu ihrem Ex-Freund zurückgekehrt ist, sei nichts dran, so der Informant weiter:

„Kylie und Travis geht es gut. Jeder denkt, dass sie wieder zusammen sind. Sie haben nichts offiziell gemacht, aber jeder hat den Eindruck. Sie lieben Stormi und Travis genießt es, bei den beiden zu sein. Die Stimmung zwischen ihnen ist sehr gut.“

Auf ihrem Instagram-Account postete Jenner vor wenigen Tagen ein Foto von sich mit Babykugel und schrieb darunter: „Ich habe so viele Fotos von meinem Bauch aber das hier ist mein Favorit. Mein kleines Baby Stormi zu backen war so eine besondere Zeit in meinem Leben. Ich wurde so viel stärker und unabhängiger durch die ganze Erfahrung. Frauen sind wirklich großartig.“